Brasil x Canadá nas Olimpíadas: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (30), pelas quartas dos Jogos Olímpicos de Tóquio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Agora é mata-mata! Nesta sexta-feira (30), o Brasil enfrenta o Canadá, às 5h (de Brasília), no Estádio de Miyagi, pelas quartas de final do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e da Bandsports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Canadá DATA Sexta-feira, 30 de julho de 2021 LOCAL Estádio Miyagi, Miyagi - Japão HORÁRIO 5h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Marta quer levar o Brasil adiante nas olimpíadas / Foto: Richard Callis/SPP/CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Bandsports, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta sexta-feira, às 5h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após concluir a primeira fase na segunda colocação do grupo F (duas vitórias e um empate), o Brasil chega às quartas de final confiante.

Desde quando Pia Sundhage assumiu o comando da seleção brasileira,em 2019, foram quatro duelos contra as canadenses, com dois empates e duas vitórias canarinhas.

- Bença, mãe!

- Abençoada, filha...



📷 Sam Robles / CBF pic.twitter.com/dXLGNgcQOZ — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 28, 2021

"Jogamos contra o Canadá algumas vezes, mas é claro que será diferente nas quartas de final. Devemos estar coesas e acreditar no plano de jogo. Nos confrontos anteriores, não tínhamos o mesmo esquema tático. Tento me colocar no lugar da técnica delas para imaginar o que farão e criar algo diferente para ganharmos o jogo. Elas têm uma jogadora que respeito muito, a Christine Sinclair, e nós vamos decidir como lidar com ela e sua equipe. Não acho que haja adversários mais fáceis ou mais difíceis nas quartas de final, qualquer time classificado tem condições de ser campeão", disse a treinadora em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Canadá, que bateu o Brasil na briga pelo bronze na Rio 2016, quer repetir o feito, agora nas quartas.

Provável escalação do Brasil: Bárbara, Bruna Benites, Érika, Rafaelle, Tamires, Formiga, Andressinha, Duda, Marta, Bia Zaneratto e Debinha.

Provável escalação da Canadá: Sheridan, Riviere, Buchanan, Zadorsky, Lawrence, Scott, Fleming, Sinclair, Grosso, Beckie e Prince.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Zâmbia Jogos Olímpicos 27 de junho de 2021 Brasil 3 x 3 Holanda Jogos Olímpicos 24 de julho de 2021

Próximas partidas

CANADÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Canadá 1 x 1 Grã-Bretanha Jogos Olímpicos 27 de junho de 2021 Chile 1 x 2 Canadá Jogos Olímpicos 24 de julho de 2021

