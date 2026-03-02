Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso da seleção feminina

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 18h (de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca, pelo segundo amistoso da seleção brasileira feminina de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Brasil chega para seu segundo amistoso no ano de 2026 com moral. Em seu primeiro compromisso no ano, a seleção venceu a Costa Rica por 5 a 2, com gols de Jheniffer (2x), Kerolin, Tainá Maranhão e Adriana. Neste segundo jogo, Arthur Elias deve fazer mudanças na escalação para rodar o elenco.

Já a Venezuela, que também chega para seu segundo amistoso no ano, foi derrotada em seu primeiro jogo. A seleção enfrentou a equipe do Cruz Azul e, com um gol nos últimos minutos, perdeu por 2 a 1.

O jogo deve ser equilibrado e, mesmo com as mudanças no time, o Brasil chega como forte favorito para vencer o confronto. No último embate entre as seleções, na Copa América Feminina 2025, o Brasil venceu por 2 a 0.

Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jaqueline Ribeiro e Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.

Venezuela: Nayluisa Caceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodriguez, Yenefer Giménez e Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodriguez, Gabriela Garcia, Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos e Barbara Martinez; Genesis Florez. Técnico: Ricardo Belli.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Venezuela

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana - Toluca, México

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis