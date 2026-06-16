Do que o Brasil precisa para se classificar à segunda fase da Copa do Mundo?

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, no último sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, complicou os planos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti deixou escapar a chance de largar na frente no Grupo C e agora entra na segunda rodada pressionada não apenas pela vitória, mas também pela necessidade de construir um saldo de gols robusto.

Com apenas um ponto conquistado na estreia, o Brasil aparece atrás da Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada da chave. O resultado deixou o grupo completamente aberto e aumentou a importância do próximo compromisso da seleção.

A situação faz com que o duelo contra o Haiti, marcado para a próxima sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, ganhe contornos decisivos. Além dos três pontos, a equipe brasileira precisará buscar uma vitória elástica para melhorar sua posição nos critérios de desempate.

Atualmente, a classificação do Grupo C é a seguinte:

1º) Escócia – 3 pontos

2º) Marrocos – 1 ponto

3º) Brasil – 1 ponto

4º) Haiti – 0 ponto

Como o primeiro critério de desempate da Copa do Mundo é o saldo de gols geral, a seleção entra em campo com a missão de construir uma vantagem significativa diante dos haitianos. Uma vitória simples pode manter o Brasil vivo na disputa pela classificação, mas um triunfo por ampla margem é considerado fundamental para aumentar as chances de terminar a rodada em posição mais confortável.

Além de fazer sua parte, a equipe brasileira também terá de acompanhar atentamente o confronto entre Escócia e Marrocos. Os escoceses podem chegar aos seis pontos em caso de vitória e encaminhar a classificação antecipada. Já um empate deixaria a disputa completamente aberta para a última rodada.

O cenário mais favorável para o Brasil passa por uma goleada sobre o Haiti e por um resultado que impeça o Marrocos de abrir vantagem na tabela. Dessa forma, a seleção chegaria à rodada final com condições reais de disputar a liderança da chave.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Brasil terá pela frente justamente a Escócia, enquanto o Marrocos enfrentará o Haiti. Dependendo dos resultados da segunda rodada, o confronto entre brasileiros e escoceses poderá valer a liderança ou até mesmo a classificação.

Caso termine empatado em pontos com algum adversário, o Brasil precisará ficar atento aos critérios de desempate estabelecidos pela FIFA. A ordem utilizada para definir as posições é:

- Maior saldo de gols no grupo;

- Maior número de gols marcados;

- Maior número de pontos conquistados nos confrontos diretos entre as equipes empatadas;

- Melhor saldo de gols nos confrontos diretos;

- Maior número de gols marcados nos confrontos diretos;

- Índice de Fair Play, calculado com base nos cartões recebidos;

- Sorteio realizado pela FIFA.

Diante desse cenário, a matemática da classificação é clara: vencer o Haiti é obrigação para a seleção brasileira. Porém, mais do que conquistar os três pontos, a equipe de Carlo Ancelotti sabe que cada gol pode fazer a diferença em uma disputa que promete permanecer equilibrada até os últimos minutos da fase de grupos.