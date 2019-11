Derrota para o Palmeiras e lesão de Thalles Magno: Vasco tem noite para esquecer

A joia vascaína sofreu lesão muscular no Mundial sub-17; em São Januário, time de Luxemburgo perdeu para o Palmeiras

O não teve nenhum motivo para comemorar nesta noite de quarta-feira (06). Em primeiro lugar, porque deixou São Januário com derrota por 2 a 1 para o ; e depois porque Thalles Magno, sua maior joia na atualidade, deixou o campo carregado em partida da seleção brasileira no Mundial sub-17.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

No encontro contra o Palmeiras, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo levou um balde de água fria nas aspirações de se aproximar do grupo que disputa uma vaga para a próxima Libertadores.

Lucas Lima abriu o placar, anotando enfim o seu primeiro gol em 2019, e depois de Mayke deixar tudo igual, através de um gol-contra, para os donos da casa, Luiz Adriano deu números finais.

Com o resultado o , que permanece com 39 pontos, caiu para a 12ª posição na tabela.

Quase ao mesmo tempo, em Brasília, Thalles Magno foi a notícia ruim na vitória por 3 a 2 do sobre o – resultado que garantiu classificação do time sub-17 para as quartas de final do Mundial da categoria.

Nos acréscimos, o meia-atacante vascaíno sentiu uma lesão muscular e, entre lágrimas, precisou deixar o campo carregado pelos companheiros. Thalles, que vinha sendo um dos destaques do Vasco no Brasileirão, vai passar por exames nesta quinta (07) para saber a gravidade do problema.