O Brasil já foi campeão da Copa do Mundo feminina?

A seleção brasileira disputou todas as edições do mundial

A seleção brasileira está se preparando para a disputa de mais uma Copa do Mundo feminina. O torneio, que reúne as principais equipes da modalidade, em 2023 será realizado na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto. E o Brasil ainda sonha com sua primeira conquista.

Isso mesmo, o Brasil, apesar de ter a Rainha Marta, a melhor jogadora de todos os tempos e artilharia geral da competição, e outras tantas grandes atletas, ainda não conseguiu um título de Copa do Mundo feminina para colocar em sua estante. A seleção amarelinha participou de todas as edições do Mundial, e tem um vice em 2007 como melhor colocação.

O Brasil, mesmo sendo o maior campeão sul-americano, ainda não conseguiu o mesmo êxito no âmbito mundial, e disputou apenas uma final de Copa do Mundo, em 2007. Na ocasião, a seleção brasileira acabou derrotada pela Alemanha, por 2 a 0, depois de se classificar em primeiro no Grupo D e deixar para trás Estados Unidos e Austrália no mata-mata.

Além do terceiro lugar, a seleção brasileira chegou mais uma vez ao pódio. Em 1999, ao vencer a Noruega na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil levou a medalha de bronze, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, campeão da competição, e China, que ficou com o vice.

Na edição de 2023, a seleção brasileira, comandada por Pia Sundhage, vai em busca não só de seu primeiro título, mas também da primeira conquista de uma equipe sul-americana na Copa do Mundo. Concacaf (quatro), Uefa (três) e AFC (um) são as confederações que possuem títulos mundiais com suas seleções.