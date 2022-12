Marta vai jogar a Copa do Mundo feminina de 2023?

Se recuperando de uma grave lesão, Marta já retornou aos trabalhos físicos no Orlando Pride, dos Estados Unidos, seu atual clube

De contrato renovado no Orlando Pride, dos Estados Unidos, a atacante Marta segue se recuperando de uma grave lesão no joelho, sofrida em março, que a fez perder a disputa da Copa América em julho e outros amistosos da seleção brasileira feminina.

Aos 36 anos, Marta sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante uma partida de seu time e precisou passar por uma cirurgia na região. A expectativa era que a jogadora ficasse de fora por, pelo menos, seis meses, mas por conta da gravidade da contusão, a atleta precisou adiar seu retorno dos gramados

Agora, a jogadora segue realizando trabalhos físicos para acelerar sua recuperação. A expectativa é pelo retorno de Marta à seleção brasileira feminina, já que a equipe segue sua preparação para a disputa da SheBelieves Cup, em fevereiro de 2023.

A expectativa, portanto, é que a craque volte a defender a seleção brasileira feminina na próxima temporada para a disputa da SheBelieves Cup, já recuperada da lesão, e a Copa do Mundo em 2023.

A Copa do Mundo feminina, marcada para acontecer na Austrália e Nova Zelândia, está prevista para acontecer entre os dias 20 de julho a 20 de agosto, e contará com 32 participantes.

Para esta edição da competição, o Brasil será um dos três representantes da América do Sul. A equipe de Pia Sundhage está classifica no Grupo F, ao lado de Jamaica e França, enquanto o outro adversário será conhecido no play-off intercontinental.