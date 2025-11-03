Brasil x Honduras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial sub-17 2025

Brasil e Honduras entram em campo nesta terça-feira (4), às 9h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada do Mundial sub-17 2025. A partida acontece no Complexo Esportivo Aspire Zone, em Doha, e possui transmissão ao vivo do Sportv 2, da CazéTV e do FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

O Brasil está no Grupo H do Mundial Sub-17, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. São 12 grupos no total, com os dois primeiros colocado de cada e os oito melhores terceiros avançando à fase de mata-mata.

Ao lado da Nigéria, a seleção brasileira é a que mais vezes conquistou a Copa do Mundo Sub-17. O Brasil levantou a taça nos anos de 1997, 1999, 2003 e 2019. Em 2023, a última edição do torneio, os brasileiros foram eliminados pela Argentina nas quartas de final.

Prováveis escalações

Brasil: Arthur Nascimento; Angelo, Vitor Hugo, Dérick e Luis Eduardo; Zé Lucas, Luis Pacheco e Gustavo Gomes; Dell, Gabriel Mec e Pietro Tavares. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci

Honduras: Fuentes; Oyuela, Martín e Medina; Oliva, Amador, Palacios e Morales; Balbas e Arriola; Luís Suazo. Técnica: José Israel Canales

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Honduras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?