Brasil x Guiné ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Seleção brasileira entrará em campo neste sábado (17), em Barcelona; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Guiné se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 16h30 (de Brasília), em amistoso no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Na Globo, a narração do amistoso será de Luis Roberto, com comentários de Junior e Roger Flores, enquanto no SporTV terá Milton Leite como narrador, além de Grafite e Paulo César Vasconcellos nos comentários.

Ainda sem técnico após a saída de Tite, a seleção brasileira terá novamente Ramon Menezes, campeão do Sul-Americano sub-20, no comando da equipe interinamente. No último jogo disputado em março, o Brasil foi derrotado pelo Marrocos por 2 a 1.

Vale destacar que o Brasil entrará em campo pela primeira vez com uma camisa preta, que faz parte de uma ação contra o racismo. A CBF compartilhou uma imagem da camisa com o número 20 em homenagem a Vinícius Júnior, que foi recentemente alvo de atos racistas na Espanha, local do amistoso.

Do outro lado, a Guiné vem de derrota para o Egito por 2 a 1 nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, e ocupa a vice-liderança no Grupo D. Apesar do tropeço, a seleção guineense precisa de apenas um ponto em seu último confronto no Malawi para chegar à fase final.

O próximo desafio do Brasil será a seleção de Senegal, atual campeão da Copa Africana de Nações, na próxima terça-feira (20), em Portugal.

Os convocados da seleção brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Mônaco), Alex Telles (Sevilla), Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Robert Renan (Zenit)

Volantes: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United)

Meias: Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Pr ováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes (interino).

Guiné: Koné; Conte, Sow, Diakhaby e Sylla; Diawara, Ilaix Moriba, Guilavogui, Naby Keita e Kamano; Guirassy. Técnico: Kaba Diawara.

Desfalques

Brasil

Neymar, se recuperando de cirurgia, é desfalque.

Guiné

Diakhaby, lesionado, está fora.

Quando é?