Brasil x Equador: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (05), no Estádio Banco Pichincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na TV Globo, o jogo da seleção brasileira será narrado por Luis Roberto com os comentários de Junior e Roger Flores. Já no sportv, Luiz Carlos Jr. estará ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Paulo Nunes.

Carlo Ancelotti comanda a Seleção Brasileira pela primeira vez em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na disputa por uma vaga no Mundial de 2026, o Brasil ocupa a quarta posição na classificação geral, com 21 pontos, 10 a menos que a líder Argentina. Em 14 partidas disputadas, a equipe brasileira soma seis vitórias, três empates e cinco derrotas.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Raphinha, que está suspenso. O jogador do Barcelona estará disponível apenas para o duelo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10).

Por outro lado, o Equador, atual vice-líder com 23 pontos, está invicto há sete rodadas nas Eliminatórias, com quatro vitórias e três empates. A última derrota da equipe equatoriana foi justamente para o Brasil, na sétima rodada, no Estádio Couto Pereira. Para esta partida, o técnico Beccacece trata como dúvidas as presenças de Enner Valencia e Gonzalo Plata.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey, Estêvão; Vini Jr. e Richarlison.

Equador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite, Alan Franco, Castillo (Minda/Yeboah); Kendry Paez, Enner Valencia (Kevin Rodríguez).

Desfalques

Brasil

Raphinha, suspenso por acúmulo de amarelos, está fora.

Equador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?