Brasil x Coréia do Norte: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais do Mundial feminino sub-17 2025

Brasil e Coréia do Norte entram em campo nesta quarta-feira (5), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelas semifinais do Mundial Feminino sub-17 2025. A partida acontece no Estádio Moullay Abdelah, em Rabat, e possui transmissão ao vivo da CazéTV e da FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).
Na primeira partida, o Brasil ganhou de 3 a 0 do Marrocos, as anfitriões da competição. Já na segunda rodada, a seleção brasileira empatou em 1 a 1 com as costas-riquenhas, e na terceira, perderam da Itália por 4 a 3, avançando para o confronto de mata-mata na segunda colocação do grupo A, com quatro pontos conquistados. Nas oitavas de final, as Canarinhas levaram a melhor sobre a China por 3 a 0; nas quartas, o confronto emocionante com o Canadá terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar e 5 a 4 nos pênaltis para as brasileiras, com direito ao brilho da goleira Ana Morgati, que pegou uma cobrança e levou as Canarinhas para uma semifinal histórica.
Já a Coréia do Norte ganhou do México por 2 a 0 na primeira rodada, por 2 a 1 de Camarões na segunda e por 5 a 0 da Holanda na terceira. Elas se classificaram na primeira posição do grupo B, com nove pontos conquistados. Nas oitavas, as coreanas levaram a melhor por 6 a 1 sobre o Marrocos, e nas quartas por 5 a 1 do Japão.
A equipe do Brasil está em busca do título inédito do torneio, e sua melhor campanha na história do Mundial feminino sub-17, até então, havia sido em 2022, quando chegou nas quartas de final, mas caiu para a Alemanha por 2 a 0. Com a vitória sobre o Canadá, as Canarinhas já superaram os feitos passados e esperam conseguir uma vaga para a tão sonhada final do torneio.
Prováveis escalações
Brasil: Ana Morgati; Marina, Andreyna e Allyne; Dulce Maria, Julia Pereira, Julia Faria e Gi Iseppe; Maria, Kaylane e Evelin. Técnica: Rilany Silva
Coréia do Norte: Kim Son Gyong; Yun Ji A, Ryu Jin Ju, Kim Su Rim; Ri Kyong Im, Ri UI Gyong, Eh Chong Gum e Pak Rye Yong; Yu Jong Hyang e Kim Won Sim. Técnico: Pak Song Jin
Desfalques
Brasil
Lesionadas: Giovanna Waksman.
Coréia do Norte
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 5 de novembro de 2025
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Moullay Abdelah, Rabat - Marrocos