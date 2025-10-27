Brasil x China: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial Feminino sub-17 2025

Brasil e China entram em campo nesta terça-feira (28), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelas oitavas de final do Mundial Feminino sub-17 2025. A partida acontece na Academia de Futebol Mohammed VI (Campo 3), em Salé, e possui transmissão ao vivo da CazéTV e da FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Na primeira partida, o Brasil ganhou de 3 a 0 sobre o Marrocos, as anfitriões da competição. Já na segunda rodada, a seleção brasileira empatou em 1 a 1 com as costas-riquenhas, e na terceira, perderam da Itália por 4 a 3, avançando para o confronto de mata-mata na segunda colocação do grupo A, com quatro pontos conquistados.

Já a China ganhou da Noruega por 5 a 0 na primeira rodada, perdeu dos Estados Unidos por 5 a 2 na segunda e ganhou do Equador por 4 a 0 na terceira. Elas se classificaram na segunda posição do grupo C, com seis pontos conquistados.

A equipe do Brasil está em busca do título inédito do torneio, e sua melhor campanha na história do Mundial feminino sub-17 foi em 2022, quando chegou nas quartas de final, mas caiu para a Alemanha por 2 a 0.

Prováveis escalações

Brasil: Jhennifer; Marina, Andreyna e Allyne; Julia Faria, Kaylane, Julia Pereira, Giovanna Waksman; Evelin, Gi Iseppe e Maria. Técnica: Rilany Silva

China: Niu; He, Cai, Song e Yang; Zhou, Xu, Chen e Zeng; Huang e Fang. Técnico: Wang Hongliang

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

China

Sem desfalques confirmados.

Quando é?