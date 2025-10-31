Brasil x Canadá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Mundial Feminino sub-17 2025

Brasil e Canadá entram em campo neste sábado (1), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final do Mundial Feminino sub-17 2025. A partida acontece no Estádio Moullay Abdelah, em Rabat, e possui transmissão ao vivo da CazéTV e da FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).
Na primeira partida, o Brasil ganhou de 3 a 0 do Marrocos, as anfitriões da competição. Já na segunda rodada, a seleção brasileira empatou em 1 a 1 com as costas-riquenhas, e na terceira, perderam da Itália por 4 a 3, avançando para o confronto de mata-mata na segunda colocação do grupo A, com quatro pontos conquistados. Nas oitavas de final, as Canarinhas levaram a melhor sobre a China por 3 a 0, e chegam com moral para o confronto das quartas.
Já o Canadá ganhou da Nigeria por 4 a 1 na primeira rodada, por 6 a 0 da Samoa na segunda e por 2 a 1 da França na terceira. Elas se classificaram na primeira posição do grupo D, com nove pontos conquistados. Nas oitavas, as canadenses levaram a melhor por 6 a 0 sobre a Zâmbia.
A equipe do Brasil está em busca do título inédito do torneio, e sua melhor campanha na história do Mundial feminino sub-17 foi em 2022, quando chegou nas quartas de final, mas caiu para a Alemanha por 2 a 0.
Prováveis escalações
Brasil: Jhennifer; Marina, Andreyna e Allyne; Dulce Maria, Kaylane, Julia Pereira e Gi Iseppe; Julia Faria, Maria e Evelin. Técnica: Rilany Silva
Canadá: Cisse; Lofthouse, Medley e Mutipula; Angus, Chisholm, Taylor e Kindel; Feria-Estrada, Kekic e Istocki. Técnico: Jen Herst
Desfalques
Brasil
Lesionadas: Giovanna Waksman.
China
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: sábado, 1 de novembro de 2025
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Moullay Abdelah, Rabat - Marrocos