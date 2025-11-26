Brasil e Itália entram em campo nesta quinta-feira (27), às 09h30 (horário de Brasília), na disputa pelo 3º lugar do Mundial sub-17 2025. A partida acontece no Complexo Esportivo Aspire Zone, em Doha, e possui transmissão ao vivo de Sportv, CazéTV e FIFA+ (veja a programação completa de futebol aqui).

O Brasil terminou a fase de grupos como o líder do Grupo H, com sete pontos conquistados a partir de duas vitórias e uma derrota em três jogos. Nos 16 avos de final, a seleção empatou com o Paraguai em 0 a 0 no tempo regulamentar e levou a melhor por 5 a 4 nos pênaltis. Nas oitavas, empatou com a França em 1 a 1 e foi novamente para os pênaltis, passando de fase ao levar a melhor por 4 a 3 nas penalidades. Nas quartas, bateu os anfitriões da competição, o Marrocos, por 2 a 1. Na semifinal, no entanto, o Brasil não conseguiu marcar contra Portugal e o placar acabou em 0 a 0. Indo pela terceira vez às penalidades na fase de mata-mata do Mundial sub-17 de 2025, a seleção brasileira acabou perdendo por 6 a 5, acabando com o sonho de conquistar o penta da competição.

Já a Itália terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo A, com nove pontos conquistados e três vitórias em três jogos. Nos 16 avos, a Azzurra levou a melhor sobre a República Tcheca por 2 a 0. Nas oitavas, bateu o Uzbequistão por 3 a 2. Nas quartas, a Burkina Faso por 1 a 0, e, nas semifinais, foram superados pela Áustria, que ganhou por 2 a 0 e avançou para a final contra Portugal.

Prováveis escalações

Brasil: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e Arthur Ryan; Tiago, Zé Lucas e Felipe Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci

Itália: Alessandro Longoni; Amihere, De Paoli, Reggiani e Mambuku; Prisco, Luongo, Steffanoni e Valerio Maccaroni; Elimoghale e Campaniello. Técnico: Massimiliano Favo

Desfalques

Brasil

Lesionados: Derick.

Itália

Sem desfalques confirmados.

Quando é?