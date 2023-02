Braga x Benfica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Taça de Portugal

A partida será disputada nesta quinta-feira (09), no Estádio Municipal de Braga; veja como acompanhar na TV e na internet

Braga e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, pelas quartas de final da Taça de Portugal. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, do Star+, no streaming, e da RTP Internacional, na internet.

Com uma campanha de destaque no Campeonato Português, ocupando o terceiro lugar, o Braga concentra suas forças na Taça de Portugal, depois de eliminar o Felgueiras 1932, Moreirense e Vitória de Guimarães. Para o duelo, a equipe terá todos os jogadores do elenco disponíveis.

Do outro lado, o líder do Campeonato Português, Benfica, terá a ausência de Gonçalo Ramos, um dos artilheiros do elenco. Com isso, o atacante Gonçalo Guedes atuará como o camisa 9 do time de Roger Schimdt.

Em toda a história, este será o 155º duelo das equipes. O Braga, por sua vez, conquistou 25 vitórias, empatou 30 e perdeu 99 vezes para o Benfica. Além disso, essa será a 14ª vez que as equipes se enfrentam por uma partida da Taça de Portugal, além de ser o quarto pelas quartas de final. Na competição, o Benfica leva a melhor com sete vitórias, contra seis do Braga.

Prováveis escalações

Escalação do provável Braga: Matheus; Victor Gómez, Oliveira, Tormena, Sequeira; Horta, Racic, Ali Musrati; Mendeiros, Banza e Abel Ruiz.

Escalação do provável Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamnedi, Antonio Silva, Alex Grimaldo; Florentino, Chiquinho e João Mário; David Neres, Aursnes e Gonçalo Guedes.

Desfalques

Braga

Sem desfalques confirmados.

Benfica

Gonçalo Ramos, machucado, é desfalque certo.

Quando é?