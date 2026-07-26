Bradley Barcola decidiu definitivamente não renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. O avançado está aberto a um novo desafio e deverá encontrá-lo na Premier League.

Barcola tem contrato com o PSG até meados de 2028, período no qual alcançou sucessos gigantescos nos últimos anos. O extremo esquerdo venceu com o seu clube, entre outros títulos, a Liga dos Campeões por duas vezes consecutivas.

No entanto, sobretudo na última temporada, o extremo esquerdo de 23 anos não foi um titular indiscutível sob o comando do treinador Luis Enrique. Nos jogos mais importantes do PSG, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia tiveram a preferência nas alas.

Barcola foi, assim, fortemente associado a uma transferência, e o facto de o seu contrato durar até meados de 2028 também não ajudou a travar os rumores sobre a sua saída de Paris.

Agora que Barcola decidiu não renovar o seu contrato, é lógico, segundo o jornalista Ben Jacobs, que o PSG tente vendê-lo. Barcola representa um valor de pelo menos noventa milhões de euros.

Romano sublinha na sua informação que Barcola é visto no Liverpool como o reforço de sonho absoluto para o ataque. Isso poderá significar más notícias para o internacional neerlandês e companheiro de posição Cody Gakpo.

O Liverpool tem Saïd El Mala (FC Köln) e Matías Fernández-Pardo (Lille OSC) na sua lista como possíveis alternativas. El Mala também tem sido fortemente associado ao Borussia Dortmund e à AS Roma.