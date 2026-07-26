Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bradley BarcolaImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Bradley Barcola recusa assinar novo contrato com o Paris Saint-Germain

Mercado da bola
PSG
Liverpool
B. Barcola

Bradley Barcola decidiu definitivamente não renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. O avançado está aberto a um novo desafio e deverá encontrá-lo na Premier League.

Barcola tem contrato com o PSG até meados de 2028, período no qual alcançou sucessos gigantescos nos últimos anos. O extremo esquerdo venceu com o seu clube, entre outros títulos, a Liga dos Campeões por duas vezes consecutivas.

No entanto, sobretudo na última temporada, o extremo esquerdo de 23 anos não foi um titular indiscutível sob o comando do treinador Luis Enrique. Nos jogos mais importantes do PSG, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia tiveram a preferência nas alas.

Barcola foi, assim, fortemente associado a uma transferência, e o facto de o seu contrato durar até meados de 2028 também não ajudou a travar os rumores sobre a sua saída de Paris.

Agora que Barcola decidiu não renovar o seu contrato, é lógico, segundo o jornalista Ben Jacobs, que o PSG tente vendê-lo. Barcola representa um valor de pelo menos noventa milhões de euros.

Amistosos de clubes
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Amistosos de clubes
Mallorca crest
Mallorca
MLL
PSG crest
PSG
PSG

Romano sublinha na sua informação que Barcola é visto no Liverpool como o reforço de sonho absoluto para o ataque. Isso poderá significar más notícias para o internacional neerlandês e companheiro de posição Cody Gakpo.

O Liverpool tem Saïd El Mala (FC Köln) e Matías Fernández-Pardo (Lille OSC) na sua lista como possíveis alternativas. El Mala também tem sido fortemente associado ao Borussia Dortmund e à AS Roma.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google