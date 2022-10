Bournemouth x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo da 14ª rodada do Campeonato Inglês será neste sábado (29); veja como acompanhar na internet

De olho em chegar perto da liderança, o Tottenham visita o Bournemouth na manhã deste sábado (29), no Vitality Stadium, às 11h (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Os donos da casa têm mostrado dificuldades no campeonato. O Bournemouth é o 14º colocado na tabela com 13 pontos, mas possui a defesa mais vazada da Premier League (25 gols sofridos) e o terceiro pior ataque, com apenas 10 gols marcados.

O Tottenham, por sua vez, está em terceiro lugar, com 23 pontos, mas vive um momento de incerteza. Após um ótimo início na campanha da temporada 2022/23, o time de Antonio Conte vem de duas derrotas seguidas no Inglês. Os Spurs perderam Richarlison, lesionado, e que deve coninuar pelas próximas duas semanas.

Escalações:

Escalação do provável Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Senesi e Zemura; Christie, Cook, Lerma e Tavernier; Billing e Moore.

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier e Lenglet; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur e Sessegnon; Bryan Gil, Kane e Son.

Desfalques

Bournemouth

Neto, Solanke, Brooks e Kelly estão no departamento médico.

Tottenham

Richarlison e Kulusevski estão lesionados

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Vitality Stadium, Bournemouth - ING