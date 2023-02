Bournemouth x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na internet

No Vitality Stadium, o Bournemouth recebe o Manchester City na tarde deste sábado (25), às 14h30 (de Brasília), em Londres, pela 25ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

17º colocado do campeonato com 21 pontos, o Bournemouth vem de vitória na última rodada. A equipe mandante sofre com uma série de lesionados, além de ainda ter dúvidas sobre as condições físicas de Cook, Solanke e Tavernier.

O Manchester City, por sua vez, vem de empate e acabou ficando na segunda posição, com 52 pontos. O time visitante não terá Kevin de Bruyne de novo, e é o grande desfalque da equipe. Laporte também continua em recuperação física.

Prováveis escalações

Escalação provável do Bournemouth: Neto; Adam Smith, Jack Stephens, Marcos Senesi e Jordan Zemura; Jefferson Lerma e Philip Billing; Dango Ouattara, Hamed Traoré e Marcus Tavernier; Dominic Solanke.

Escalação provável do Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias e Aké; Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Gündoğan, Jack Grealish e Foden; Halaand.

Desfalques

Bournemouth

Lloyd Kelly, Junior Stanislas, Ryan Fredericks e David Brooks, lesionados, permanecem fora.

Manchester City

Laporte e Kevin de Bruyne continuam no departamento médico.

Quando é?