Bournemouth x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24), às 14h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Bournemouth chega ao jogo numa fase bastante irregular no Campeonato Inglês. Os Cherries têm apenas uma vitória nos últimos 13 jogos da Premier League, mostrando dificuldades ao longo de toda a temporada. Com 27 pontos, a equipe ocupa a 15ª colocação, ainda com uma boa folga em relação à zona de rebaixamento, mas sem conseguir engrenar uma sequência de resultados positivos.

Já o Liverpool entra para este confronto focado em retomar as vitórias na Premier League. Os Reds estão no G-4 com 36 pontos, mas vêm de uma sequência de quatro empates no campeonato, o que tem complicado a perseguição às posições de topo. Apesar disso, o time vem de uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha na Champions League, o que elevou a moral do grupo antes da volta à Inglaterra.

O jogo promete ser equilibrado e, apesar de jogar fora de casa, o Liverpool deve buscar a vitória a todo instante para se aproximar dos primeiros colocados. Enquanto isso, o Bournemouth busca voltar a vencer diante de sua torcida, para escapar de vez da briga contra o rebaixamento.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Cook, Jiménez, Kroupi e Adli; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté (Joe Gomez), Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Curtis Jones e Szoboszlai; Salah, Ekitike e Wirtz. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Bournemouth

Adams, Akinmboni, Dennis, Doak, Kluivert, Soler e Unal estão fora por lesão, enquanto Brooks e Tavernier são dúvidas.

Liverpool

Os lesionados Isak, Bajcetic, Bradley, Leoni e Scanlon seguem fora, enquanto Chiesa e Konaté são dúvidas.

Quando é?

Data: sábado, 24 de janeiro de 2026

sábado, 24 de janeiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Vitality Stadium - Bournemouth, Inglaterra

