Botafogo x Guarani ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-SP recebe o Guarani neste sábado (28), no Estádio Santa Cruz, às 20h40 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, na internet, e da HBO Max, no streaming.

Depois de estrear com vitória sobre a Portuguesa, o Botafogo vem de uma derrotas e dois empates consecutivos e, por isso, precisa voltar a vencer para encostar sair na frente na disputa do Grupo A. A equipe está há dois ponto do líder, RB Bragantino.

Com apenas uma vitória, e tendo sofrido uma derrota de virada do Corinthians no último jogo, o Guarani quer surpreender o Botafogo em Ribeirão Preto. Porém, o técnico Mozart deve ter três ausências significativas para o duelo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo-SP: Matheus; Dias, Silva, Marcel; Thassio, Tarik, Souto, Victor; Lourenço, Robinho e Dantas.

Escalação do provável Guarani: Kozlinski; Mateus, Lucão, Castan, Jamerson; Rios, Vilela, Santos; Bruninho, Michel e Careca.

Desfalques

Botafogo-SP

Vidal, Luiz Henrique e David Luiz, lesionado, estão fora da partida.

Guarani

Giovanni Augusto, Bruno José e Derek, lesionados, estão fora.

Quando é?