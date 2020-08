Botafogo x Fluminense: quem fica com a Taça Gerson e Didi?

O troféu, que leva o nome de dois dos maiores craques da história do futebol, será definido apenas em 2021

e são protagonistas do primeiro grande clássico do futebol brasileiro, assim como um dos mais antigos do nosso continente. A rivalidade conta com inúmeras histórias e diferentes momentos. Em 2020, as diretorias alvinegra e tricolor se uniram contra a federação do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) por serem contrários à forma como a entidade lidou com o retorno apressado do em meio à pandemia da Covid-19. Desta união, surgiu a Taça Gerson e Didi.

O troféu foi batizado em homenagem a dois grandes craques que se tornaram ídolos tanto do Botafogo quanto do Fluminense – assim como de todo o futebol brasileiro, uma vez que Didi foi um craque bicampeão mundial com o enquanto Gerson foi um dos protagonistas do Tri em 1970. A disputa se iniciou em 25 de julho e será concluída apenas em 2021: ao final de quatro partidas, duas delas amistosas e duas pelo Brasileirão, será definido o dono da taça.

O destino da Taça Gerson e Didi

Segundo o regulamento estabelecido por Bota e , ficará com o troféu o time que somar mais pontos após quatro clássicos.

No primeiro amistoso quem levou a melhor foi o Fluminense, que venceu por 1 a 0 graças ao gol de Michel Araújo. O duelo também ficou marcado por um quase golaço do botafoguense Bruno Nazário.

UM VERDADEIRO PECADO ESSA BOLA NÃO ENTRAR! 🤦🏻‍♂️



O segundo “Clássico Vovô” terminou empatado em 1 a 1. A equipe das Laranjeiras saiu na frente com Evanílson e o atacante Matheus Babi empatou para o Glorioso. Desta forma, após dois jogos o Fluminense tem a vantagem na disputa do troféu, somando quatro pontos contra um do Botafogo. Os próximos duelos serão agora pelo Brasileirão.

Se a disputa terminar empatada em pontos, a tendência é que a definição seja por critérios de desempates como gols marcados e saldo de gols.