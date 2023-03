Botafogo x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na TV

Botafogo e Ceará se enfrentam na tarde desta quinta-feira (9), no Cefat (Centro de Formação de Atletas TROPS), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Botafogo estreou na competição com um empate por 2 a 2, diante do Fluminense, e ainda busca a primeira vitória na competição. Já o Ceará, venceu o Atlético-MG na primeira rodada e busca manter o 100% de aproveitamento no torneio. O zagueiro Yago, que foi expulso contra o Galo, desfalca a equipe.

Prováveis escalações

Escalação provável do Botafogo: Heitor; Ryan, Vinicius Serafim, Kawan, Ramon; Kauê, Felipe, Lucas; Gilwagner, Sapata e Rafael Lobato.

Escalação provável do Ceará: César; João, Jonathan, Vitor, Caique; David, Fabricio, Mateus; Daniel, Fernando Gabriel e Pablo.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Yago está suspenso.

Quando é?