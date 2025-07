Botafogo x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Distrito Federal e Minas Gerais, somente cidades de Coronel Fabriciano, Montes Claros e Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão, o Botafogo venceu o rival Vasco por 2 a 0 no retorno do torneio nacional após a participação na Copa do Mundo de Clubes. No momento, o Alvinegro ocupa a sexta posição, com 21 pontos.

Por outro lado, o Vitória está na briga contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 11 pontos, o Rubro-Negro entra em campo pressionado em busca da recuperação após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão.

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Álvaro Montoro; Arthur Cabral.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian, Ronald Lopes, Pepê (Ricardo Ryller); Lucas Braga, Renato Kayzer, Matheus

Desfalques

Botafogo

Bastos e Matheus Martins estão lesionados.

Vitória

Gabriel Baralhas cumprirá suspensão, enquanto Jamerson está machucado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 16 de julho de 2025

quarta-feira, 16 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é marcado por grande equilíbrio. Em 49 confrontos disputados, foram 17 vitórias para cada lado, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2024, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Classificação

