Botafogo x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Com chances reais de classificação às oitavas de final da Libertadores, o Botafogo precisa vencer para avançar sem depender de outros resultados. Na terceira posição do Grupo A, com nove pontos, o Alvinegro venceu o Estudiantes por 3 a 2, e o Carabobo por 2 a 0 e 2 a 1. As derrotas foram para o Universidad de Chile, por 1 a 0, e novamente para o Estudiantes, também por 1 a 0.

"Aquilo que espero na próxima terça-feira é lotar o Nilton Santos de energia, de positividade, de apoio, para que nós possamos somar os três pontos e conseguirmos a tão importante classificação para as oitavas da Libertadores, é o pedido que faço (...). Que nos ajudem muitíssimo na próxima terça-feira e sejam o 12º jogador no Nilton Santos", afirmou o técnico Renato Paiva.

Por sua vez, o Universidad de Chile lidera o Grupo A, com 10 pontos, e depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas. Na última rodada do Campeonato Chileno, a "La U" entrou em campo com um time reserva e foi derrotada pelo Deportes Limache.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza (David Ricardo), Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino; Rwan Cruz (Matheus Martins), Artur, Igor Jesus.

Universidad de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón, Tapia; Poblete, Aránguiz, Altamirano, M. Díaz, Sepúlveda; L. Fernández, Di Yorio (N.Guerra).

Desfalques

Botafogo

Mastriani, Bastos, Barboza e David Ricardo seguem no departamento médico.

Universidad de Chile

Sem desfalques confirmados.

Quando é?