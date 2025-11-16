Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Botafogo e Sport se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela vaga direta na Libertadores de 2026, o Botafogo ocupa a sexta posição, com 52 pontos, um a menos que o Bahia, equipe que fecha a zona de classificação. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti contará novamente com Artur, que cumpriu suspensão no empate com o Vitória.

Por outro lado, o Sport cumpre apenas tabela. Primeira equipe oficialmente rebaixada para a Série B, o Leão da Ilha ocupa a lanterna, com apenas 17 pontos. Em 33 jogos, soma apenas duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 17% no Brasileirão.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Santiago Rodríguez, Savarino; Arthur Cabral, Joaquín Correa.

Sport: Gabriel; Aderlan, Thyere, João Silva, Luan Cândido; Lucas Kal, Christian Rivera, Lucas Lima; Matheusinho, Leo Pereira, Pablo.

Desfalques

Sport

Matheus Alexandre e Ramon vão cumprir suspensão.

Botafogo

Neto, Matheus Martins, Kaio Pantaleão, Nathan Fernandes e Bastos seguem lesionados.

Quando é?

Data: terça, 18 de novembro de 2025

terça, 18 de novembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 19 vitórias, contra 11 do Sport, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Classificação

