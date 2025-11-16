+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoBotafogo
team-logoSport
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Botafogo x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Sport se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela vaga direta na Libertadores de 2026, o Botafogo ocupa a sexta posição, com 52 pontos, um a menos que o Bahia, equipe que fecha a zona de classificação. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti contará novamente com Artur, que cumpriu suspensão no empate com o Vitória.

Por outro lado, o Sport cumpre apenas tabela. Primeira equipe oficialmente rebaixada para a Série B, o Leão da Ilha ocupa a lanterna, com apenas 17 pontos. Em 33 jogos, soma apenas duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 17% no Brasileirão.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Santiago Rodríguez, Savarino; Arthur Cabral, Joaquín Correa.

Sport: Gabriel; Aderlan, Thyere, João Silva, Luan Cândido; Lucas Kal, Christian Rivera, Lucas Lima; Matheusinho, Leo Pereira, Pablo.

Escalações de Botafogo x Sport

BotafogoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSPO
24
L. Linck
57
D. Ricardo
20
A. Barboza
13
A. Telles
2
Vitinho
7
Artur Guimaraes
47
Jeffinho
10
J. Savarino
35
Danilo
17
M. Freitas
9
C. Ramos
1
Gabriel
16
I. Carius
15
Rafael Thyere
13
Aderlan
36
L. Candido
14
C. Rivera
21
L. Kal
38
L. Pereira
17
Matheusinho
10
L. Lima
92
Pablo

4-2-3-1

SPOAway team crest

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Lucena

Desfalques

Sport

Matheus Alexandre e Ramon vão cumprir suspensão.

Botafogo

Neto, Matheus Martins, Kaio Pantaleão, Nathan Fernandes e Bastos seguem lesionados.

Quando é?

  • Data: terça, 18 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/16
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 19 vitórias, contra 11 do Sport, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

BOT

Outros

SPO

3

Vitórias

1

Empate

1

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0