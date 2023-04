Botafogo-SP x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Sampaio Corrêa entram em campo na noite desta sexta-feira (21), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Após vencer na estreia, o Botafogo-SP agora quer a sua primeira vitória em casa. O Pantera foi a única equipe visitante a vencer na primeira rodada. O time mandante tem desfalques por lesões.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa vem de empate na rodada inicial e agora busca o triunfo longe dos seus domínios. A equipe maranhense segue sem poder contar com Pimentinha.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Vidal, Diogo Silva, Carlinhos e Jean; Felipe Souto, Guilherme Madruga e Luiz Henrique; Robinho, Salatiel e Osman. Técnico: Adílson Batista.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Joécio, Léo Silva e Alyson; Jhony Douglas, Luiz Otávio e Neto Paraíba; Bill, Ytalo e Vitinho. Técnico: Evaristo Piza.

Desfalques

Botafogo-SP

Vitor Souza está lesionado.

Sampaio Corrêa

Pimentinha está no departamento médico.

Quando é?