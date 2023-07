Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-SP recebe o Juventude na tarde deste sábado (20), às 11h (de Brasília), no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas vitórias consecutivaso, o Botafogo-SP pegou o elevador e subiu para o nono lugar do campeonato, com 30 pontos. O Pantera quer dar sequência ao seu bom momento para se aproximar cada vez mais do G-4.

Do outro lado, o Juventude não perde há seis partidas (três empates e três vitórias). O Alviverde é o oitavo colocado, com 30 pontos, e não terá o experiente Nenê, já que o meia cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Márcio Silva e Jean Victor; Tárik, Guilherme Madruga e Lucas Cardoso (Gustavo Xuxa); Salatiel, Edson Carioca e Osman.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Matheus Vargas e Vini Paulista; Victor Andrade e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Botafogo-SP

Patrick Brey está suspenso.

Juventude

Nenê cumpre suspensão.

Quando é?