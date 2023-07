Criciúma x Novorizontino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Criciúma recebe o Novorizontino na tarde deste sábado (22), no Estádio Heriberto Hulse, às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Com a derrota no jogo passado, o Criciúma caiu para o terceiro lugar, com 34 pontos. O Tigre segue sem poder contar com Éder, machucado. Além disso, Fabinho é outra baixa certa, já que está suspenso.

Já o Novorizontino vem de vitória e subiu para a quarta posição, com 33 pontos. A equipe do interior paulista não poderá contar com Denner, Bruno Silva, Roberto e Raul Prata, todos lesionados.

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Rodrigo, Maia, Marcelo Hermes e Claudinho; Miquéias, Léo Costa e Felipe Mateus; Arilson, Felipe Vizeu e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

Novorizontino: Jordi; Renato Palm, Ligger, Geovane e Douglas Baggio; Ronaldo, Aylon e Reverson; Adriano, Marlon e Lepo. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Criciúma

Éder está machucado, enquanto Fabinho cumpre suspensão.

Novorizontino

Denner, Bruno Silva, Roberto e Raul Prata estão no departamento médico.

Quando é?