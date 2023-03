Botafogo x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela última rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e São Paulo prometem fazer um jogo movimentado na tarde deste domingo (5), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play.

Segundo colocado do grupo A com 14 pontos, o Botafogo-SP entra em campo com a necessidade de ganhar para garantir a sua classificação às quartas de final sem depender de qualquer outro resultado. Caso empate ou perca, o time de Ribeirão Preto terá que torcer para que o Santos seja derrotado pelo Ituano.

O São Paulo, por sua vez, divide é o líder do grupo B, com 20 pontos, porém o Água Santa possui a mesma pontuação. Desta forma, o Tricolor entra em campo precisando vencer para encerrar a primeira fase na ponta da chave. Pablo Maia retorna após suspensão, assim como Igor Vinicius e Orejuela, recuperados de lesão.

Prováveis escalações

Escalação do Botafogo: Matheus Albino, Cristiano, Lucas, Diogo, Guilherme, Jean, Tarok, Filipe Souto, Edson, Luiz Henrique e Lucas Lourenço.

Escalação do São Paulo: Rafael, Nathan (Igor Vinicius), Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato e Galoppo.

Desfalques

São Paulo

Arboleda, Moreira, Welington, David, Diego Costa, Caio, Ferraresi, Rafinha, Erison e André Anderson continuam no departamento médico.

Botafogo

Quando é?