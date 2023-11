Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (25), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos, Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo (25), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Ricardinho (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Fortaleza por 2 a 2 e perder a liderança para o Palmeiras, o Botafogo volta a campo pressionado buscando retomar a ponta do Brasileirão. O Alvinegro está sem vencer há sete jogos, com quatro derrotas e três empates.

Do outro lado, o Santos está em processo de recuperação no Brasileirão, após o risco de rebaixamento. Com 42 pontos, o Peixe ainda enfrenta ameaças e necessita de mais quatro pontos para evitar a queda. No confronto fora de casa, o técnico Marcelo Fernandes poderá contar com o retorno de Soteldo, que representou a seleção da Venezuela.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 40 vitórias, contra 30 do Botafogo, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido (Tchê Tchê), Adryelson, Cuesta, Marçal (Bastos); Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Tchê Tchê, Eduardo (Gabriel Pires); Júnior Santos, Tiquinho Soares (Diego Costa), Victor Sá. Técnico:Tiago Nunes.

Santos: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Nonato, Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Desfalques

Botafogo

Marçal, machucado, e Hugo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Santos

João Basso e Alfredo Morelos seguem em transição física.

