Botafogo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Corinthians por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do título inédito, o Alvinegro teve sua melhor campanha na competição em 1999, quando chegou à final, mas acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 1, ficando com o vice-campeonato. Na atual edição, a equipe carioca eliminou o Capital-DF com um placar agregado de 4 a 1.

Por outro lado, o RB Bragantino garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Sousa nos pênaltis por 5 a 4 na primeira fase, o São José também nos pênaltis, por 4 a 2, e o Criciúma por 6 a 1, nas segunda e terceira fases, respectivamente.

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Allan, Marlon Freitas; Artur, Savarino (Joaquín Correa), Montoro; Arthur Cabral.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán (Pedro Henrique) e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Desfalques

Botafogo

Danilo, Bastos, Matheus Martins, Jeffinho e Danilo Barbosa estão machucados.

RB Bragantino

Pedro Henrique, Fabrício, Eduardo, Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, Henry Mosquera e Fernando estão lesionados.

Quando é?

Data: terça-feira, 29 de julho de 2025

terça-feira, 29 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 12 vitórias, contra oito do RB Bragantino, além de oito empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2025, o Massa Bruta venceu por 1 a 0.

Classificação

