Botafogo-PB x Pouso Alegre ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV

Botafogo-PB e Pouso Alegre se enfrentam na noite deste sábado (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Almeidão, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O Botafogo-PB, invicto até aqui na Série C, com duas vitórias e um empate, é o quarto colocado na tabela, com sete pontos. Já o Pouso Alegre, apesar de ter apenas um ponto a menos, ocupa a oitava posição, já que pelos critérios de desempate fica atrás dos rivais.

Nenhum dos times venceu o último compromisso. O Botafogo-PB empatou com o América-RN, fora de casa, enquanto o Pouso Alegre perdeu para o São Bernardo diante de sua torcida.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Mota, Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mario; Natan Costa, Netinho e Marco Antônio; Bismark, Jailson e Bruno Paraíba.

Pouso Alegre: Rafael Pascoal, Weriton, Rayan, Renato Vishi e Nathan; Djalma, Igor Pereira e Patrick Allan; César, Ingro e Jonathan.

Desfalques

Botafogo-PB

Nenhum desfalque confirmado.

Pouso Alegre

Nenhum desfalque confirmado.

Quando é?