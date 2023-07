Botafogo-PB x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (8), no Almeidão; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-PB e Brusque se enfrentam na tarde deste sábado (8), a partir das 16h (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do Nosso Futebol+, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Brusque busca se firmar no G-8 da Série C. No momento, ocupa o sétimo lugar, com 17 pontos, enquanto o rival Botafogo-PB, em sexto, com 18, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Marco Antônio e Netinho; Gerson Magrão, Bismark e Tiago Reis. Técnico: Felipe Surian

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Jhemerson e Madison; Éverton Bala, Cléo Silva e Guilherme Queiroz. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

Botafogo-PB

Mateus Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?