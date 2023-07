Botafogo-PB x Aparecidense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-PB e Aparecidense duelam na noite deste sábado (15), a partir das 19h, no Almeidão, em João Pessoa, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming.

Na oitava posição com 18 pontos, o Botafogo-PB vem de derrota dentro de casa. Agora, o time quer se redimir diante de sua torcida e voltar a pontuar para permanecer dentro da zona de classificação.

Já a Aparecidense vem de duas vitórias consecutivas e conseguiu sair da zona de rebaixamento, subindo para o 15º lugar, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Lucas Santos, Carrerete e Zé Mário; Natan Costa, Netinho e Gerson Magrão; Jailson, Marco Antônio e Bismark. Técnico: Felipe Surian.

Aparecidense: Pedro Henrique; David, Vanderley, Thuram e Rodrigues; Felipe Manoel, Naldo e Rafael Luz; Guilherme Nunes, Rafa Marcos e Alex Henrique. Técnico: Hemerson Maria.

Desfalques

Botafogo-PB

William Kaefer está no departamento médico.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?