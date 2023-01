Botafogo x Nova Iguaçu: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Embalado com o triunfo sobre o Fluminense por 1 a 0 na última rodada, o Botafogo mira emplacar a quarta vitória consecutiva no Cariocão. No momento, aparece na quarta posição com nove pontos.

Do outro lado, o Nova Iguaçu, em nono, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos primeiros cinco jogos do estadual. Na última rodada, bateu o Bangu por 1 a 0.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma oito vitórias, contra cinco empates. No último encontro, válido pelo Carioca 2022, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Gabriel Pires; Victor Sá, Lucas Piazon e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Escalação do provável Nova Iguaçu: Anderson Max, Léo Fernandes, Gabriel Pinheiro, Michel, Bruninho, Gustavo Nicola, Paulo Henrique, Icaro, Luã Lúcio, Nathan Palafoz e Andrey Dias. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

Botafogo

Gatito Fernández, Joel Carli, Eduardo e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Nova Iguaçu

Não já desfalques confirmados.

Quando é?