Botafogo x Madureira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Botafogo e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Depois da derrota para o Audax por 1 a 0 na rodada de estreia, o Botafogo, que possui um jogo a menos, venceu o Volta Redonda por 2 a 1, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo no Cariocão, enquanto o Madureira, empatou com o Vasco e o Flamengo, mas foi derrotado na última rodada pelo Fluminense por 1 a 0.

Em 130 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem. São 96 vitórias, contra apenas 11 do Madureira, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca 2022, o Alvinegro venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo: Lucas Perri, Daniel Borges, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Patrick de Paula; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Escalação do provável Madureira: Dida; Rhuan, Pedro Cavalini, Maurício e Guilherme Zoio; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha e Henrique; Luiz Paulo e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Botafogo

Joel Carli, Jeffinho e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Madureira

Patrick Vieira, Wagner Vidal e Mário Pierre machucados, estão fora.

Quando é?