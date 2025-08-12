Botafogo x LDU: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2025

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada de 5 a 0 sobre o Fortaleza no Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Atual campeão, o Alvinegro garantiu vaga nas oitavas de final ao encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Estudiantes. Em seis jogos, somou quatro vitórias e duas derrotas, com aproveitamento de 66%.

A LDU, por sua vez, terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 11 pontos. Em seis partidas, conquistou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, alcançando 61% de aproveitamento. O duelo de volta está marcado para o dia 21 de agosto, no Estádio Casa Blanca, em Quito.

Botafogo: John (Léo Linck); Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Danilo, Savarino, Artur, Álvaro Montoro; Arthur Cabral.

LDU: Valle; Aimar, Ade, Erique, Quintero, Gruezo, Villamil, Pastran, Díaz, Medina; Alvarado.

Desfalques

Botafogo

Kaio Pantaleão, Bastos e Cuiabano estão lesionados.

LDU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 14 de agosto de 2025

quinta-feira, 14 de agosto de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em quatro jogos disputados, foi uma vitória para cada lado, além de dois empates. No último encontro, válido pela Libertadores de 2024, o Botafogo venceu por 2 a 1.

