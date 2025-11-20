Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ocupa a quinta posição, com 55 pontos, um a mais que o Fluminense, primeira equipe fora do G-4. Embalado por seis partidas de invencibilidade, o Alvinegro soma três vitórias e três empates nesse período.

Por outro lado, o Grêmio aparece na 11ª colocação, com 43 pontos, apenas um acima do Corinthians, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. Para o confronto, o técnico Mano Menezes contará com o retorno de Edenilson, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Amuzu e Carlos Vinícius.

Desfalques

Botafogo

Alex Telles cumprirá suspensão, enquanto Nathan Fernandes, Neto, Kaio Pantaleão e Matheus Martins seguem machucados.

Grêmio

Wagner Leonardo está suspenso.

Quando é?

Data: sábado, 22 de novembro de 2025

sábado, 22 de novembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 21 vitórias, contra 29 do Grêmio, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

