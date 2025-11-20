+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoBotafogo
team-logoGrêmio
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ocupa a quinta posição, com 55 pontos, um a mais que o Fluminense, primeira equipe fora do G-4. Embalado por seis partidas de invencibilidade, o Alvinegro soma três vitórias e três empates nesse período.

Por outro lado, o Grêmio aparece na 11ª colocação, com 43 pontos, apenas um acima do Corinthians, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. Para o confronto, o técnico Mano Menezes contará com o retorno de Edenilson, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Amuzu e Carlos Vinícius.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Escalações de Botafogo x Grêmio

BotafogoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestGRE
24
L. Linck
6
Cuiabano
20
A. Barboza
2
Vitinho
57
D. Ricardo
30
J. Correa
35
Danilo
7
Artur Guimaraes
17
M. Freitas
10
J. Savarino
37
J. Barria
1
Tiago Volpi
23
Marlon
14
M. Rocha
53
Gustavo Martins
19
E. Noriega
47
Alysson Edward
8
Edenilson
6
G. Cuellar
17
Dodi
25
L. Esteves
77
Andre

4-2-3-1

GREAway team crest

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

Desfalques

Botafogo

Alex Telles cumprirá suspensão, enquanto Nathan Fernandes, Neto, Kaio Pantaleão e Matheus Martins seguem machucados.

Grêmio

Wagner Leonardo está suspenso.

Quando é?

  • Data: sábado, 22 de novembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 21 vitórias, contra 29 do Grêmio, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

BOT

Outros

GRE

2

Vitórias

2

Empates

1

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0