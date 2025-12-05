Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Com objetivos opostos, Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 2 a 2 com o Cruzeiro, o Botafogo segue firme na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2026. Para alcançar o objetivo, o Glorioso precisa vencer na rodada final e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia. Vale destacar que o clube que terminar na sexta colocação ainda pode garantir a classificação direta, especialmente se o Fluminense fechar o campeonato em quinto lugar. Nesse cenário, Botafogo e Bahia terão de torcer por um eventual título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o que pode abrir uma vaga extra na competição continental.

Do outro lado, o Fortaleza vive situação oposta e briga contra o rebaixamento. O Leão do Pici é a primeira equipe fora do Z-4, com 43 pontos, e precisa vencer para não depender de combinações de resultados. Em caso de empate, chegaria aos 44 pontos e teria de secar Internacional, Ceará e Vitória. Na última rodada, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, deixando a zona de rebaixamento após 27 rodadas.

Botafogo: Raul; Vitinho, Gabriel Bahia, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Barrera, Artur e Arthur Cabral.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Bareiro.

Desfalques

Botafogo

David Ricardo, Léo Linck, Neto, Barboza, Kaio Pantaleão, Bastos, David Ricardo, Danilo, Joaquín Correa, Savarino e Matheus Martins estão lesionados.

Fortaleza

Herrera cumprirá suspensão, enquanto João Ricardo, Bruno Pacheco, Emmanuel Martínez e Lucca Prior estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 15 vitórias, contra apenas três do Botafogo, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro goleou por 5 a 0.

Classificação

