Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Botafogo e Fluminense será transmitido pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após golear o Cruzeiro por 4 a 0 na rodada de estreia do Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a disputa do Campeonato Carioca. Na liderança do Grupo B, com nove pontos, o Alvinegro conquistou até aqui três vitórias e uma derrota.

Por outro lado, o Fluminense vem de vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, o Tricolor lidera o Grupo A, com nove pontos. A equipe venceu Madureira por 2 a 1, Boavista por 1 a 0 e Nova Iguaçu por 3 a 2, mas foi derrotada pelo Flamengo por 2 a 1. Agora, a equipe de Luis Zubeldía busca a primeira vitória em clássicos na temporada 2026.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza (Marçal); Vitinho, Allan, Danilo, Santiago Rodríguez, Alex Telles (Nathan Fernandes), Montoro; Arthur Cabral.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Everaldo).

Desfalques

Botafogo

Chris Ramos, Kaio Pantaleão e Joaquín Correa estão lesionados.

Fluminense

Hércules e Soteldo estão em transição física.

Quando é?

Data: domingo, 01 de fevereiro de 2026

domingo, 01 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Segundo dados do Fluminense, as equipes se enfrentaram em 385 partidas, com o Tricolor somando 142 vitórias, contra 131 triunfos do Botafogo, além de 112 empates. Já de acordo com o Botafogo, o histórico aponta 383 jogos, com 131 vitórias, 139 derrotas e 112 empates.

