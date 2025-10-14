+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoBotafogo
team-logoFlamengo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record TV na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Internacional por 2 a 0, o Botafogo volta a campo em busca da recuperação. Em quinto lugar, com 43 pontos, o Alvinegro está a três pontos do Mirassol, equipe que fecha o G-4. Em 27 jogos, acumula 12 vitórias, 10 empates e cinco derrotas.

Para o clássico, o técnico Davide Ancelotti terá os retornos de Alex Telles e Marçal.

Por outro lado, o Flamengo está na briga pelo título do Brasileirão. Na vice-liderança, com 55 pontos, o Rubro-Negro está a três pontos do líder Palmeiras. Recuperado de lesão, Erick Pulgar volta a ficar à disposição do técnico Filipe Luis.

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Plata (Carrascal), Samu Lino, Pedro (Bruno Henrique).

Escalações de Botafogo x Flamengo

BotafogoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLA
24
L. Linck
6
Cuiabano
4
M. Ponte
20
A. Barboza
21
F. Marcal
17
M. Freitas
23
S. Rodriguez
10
J. Savarino
7
Artur Guimaraes
25
Allan
98
A. Cabral
1
A. Rossi
22
Emerson Royal
3
Leo Ortiz
4
L. Pereira
26
Alex Sandro
21
Jorginho
52
E. Araujo
7
Luiz Araujo
10
G. De Arrascaeta
16
S. Lino
9
Pedro

4-2-3-1

FLAAway team crest

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

Desfalques

Botafogo

Newton cumprirá suspensão, enquanto Danilo, Álvaro Montoro, Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Kaio Pantaleão e Jordan Barrera seguem fora.

Flamengo

Danilo e Wallace Yan vão cumprir suspensão.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 386 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 145 vitórias, contra 116 do Botafogo, além de 125 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

BOT

Outros

FLA

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

