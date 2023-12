Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), no Estádio Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Dependendo do resultado do confronto entre Palmeiras x Fluminense (domingo, às 16h (de Brasília), para saber se seguirá lutando ou não pelo título do Brasileirão, o Botafogo volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória após cinco empates e quatro derrotas nos últimos nove jogos disputados.

Do outro lado, o Cruzeiro, na luta contra o rebaixamento, com 45 pontos, vem de duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados. Agora, a Raposa precisa de apenas uma vitória em dois jogos para confirmar a permanência na Série A.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri, Danilo Barbosa, Adryelson e Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Hugo (Diego Costa); Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Japa e Mateus Vital (Ian Luccas); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori.

Desfalques

Botafogo

Marçal, machucado, segue fora.

Cruzeiro

William, suspenso, e Filipe Machado e Wesley, no departamento médico, estão fora.

