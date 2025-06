Botafogo x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado válido da décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida com exclusividade pelo streaming Prime Video (confira a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, o Botafogo busca emplacar a segunda vitória consecutiva para se aproximar do G-4. No momento, ocupa a nona posição, com 15 pontos. Em 10 jogos disputados, o Alvinegro acumula quatro vitórias, três empates e três derrotas, com um aproveitamento de 50% no Brasileirão.

O Ceará, com a mesma campanha do Botafogo na competição, vem de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última rodada. Para o confronto, o técnico Léo Condé deve escalar força máxima, mesmo com o compromisso decisivo contra o Sampaio Corrêa pela fase de grupos da Copa do Nordeste, no próximo sábado (07).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza (David Ricardo), Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Allan (Santiago Rodríguez); Igor Jesus (Nathan Fernandes).

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho; Galeano, Mugni, Pedro Henrique; Pedro Raul.

Desfalques

Botafogo

Léo Linck, Matheus Martins e Bastos seguem no departamento médico.

Ceará

Richard, Richardson, Luiz Otávio e Fernandinho estão fora.

Quando é?