Botafogo x Audax ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Taça Rio

Equipes decidem o título da Taça Rio neste domingo (9), em Volta Redonda; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Audax se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Alvinegro tem a vantagem do empate para levantar o troféu. O campeão tem vaga garantida na Copa do Brasil de 2024. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Depois de decepcionar na primeira fase e terminar em quinto lugar, com 19 pontos, o Botafogo eliminou a Portuguesa na semifinal da Taça Rio (3 a 1 no agregado), enquanto o Audax, na sexta posição com 16 pontos, passou pelo Nova Iguaçu por 2 a 1 (agregado).

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma duas vitórias, contra uma do Audax, além de dois empates. Na primeira fase da Taça Guanabara de 2023, o Audax venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Raí, Carlos Alberto e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Audax: Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomáz Kayck e Kaio Cristian; Miticov, Romarinho e Vinícius Garcia; Clisman, Emerson Urso e Pablo Thomaz. Técnico: Caio Couto.

Desfalques

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández e Patrick de Paulo seguem no departamento médico.

Audax

Sem desfalques confirmados.

Quando é?