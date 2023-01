Botafogo x Audax Rio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Botafogo e Audax Rio se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

O Audax já estreou no Carioca com uma derrota para o Flamengo por 1 a 0, em rodada antecipada da quinta rodada, do outro lado, o Botafogo não terá em campo os reforços Marlon Santos, Luis Segovia e Carlos Alberto. Assim, o Alvinegro terá time B na estreia sob o comando de Lúcio Flávio.

"Em cima do que foi o planejamento, começamos a nos preparar para o Estadual tendo em vista esses primeiros jogos. Não temos exatamente o número certo, com exceção ao que o próprio Luís (Castro) mencionou ontem na entrevista. Atletas e comissão estamos focados em relação a isso. Sabemos que a CBF optou por não ter mais o Brasileiro Sub-23 e a direção do clube vai tomar uma posição. Acredito muito no que é o projeto, vamos continuar o trabalho visando servir a equipe principal. Temos jogadores que estão sendo preparados no time B para que surjam outros meninos, como foi o Jeffinho", afirmou Lúcio Flávio.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo: A atualizar.

Escalação do provável Audax Rio: Leandro, Motta, Carlão, Thomáz Kaique e PH; Jackson Caucaia, Higor Leite, e Romário; Valderrama, Carlinhos e Emerson Urso.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Audax Rio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?