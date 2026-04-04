Bosz anuncia sua escolha entre Til e Pepi para o possível confronto decisivo pelo título contra o PSV

O PSV enfrenta o FC Utrecht neste sábado, em uma partida que pode decidir o título. O técnico Peter Bosz já divulgou a escalação do líder da Vriendenloterij Eredivisie.
Matej Kovar, que se classificou para a Copa do Mundo com a seleção tcheca, estará no gol do PSV. Kiliann Sildillia começa como lateral-direito, com Mauro Júnior substituindo Anass Salah-Eddine, suspenso, na lateral-esquerda. Jerdy Schouten e Yarek Gasiorowski formam o centro da defesa do PSV. Armando Obispo deveria ter começado no lugar deste último, mas se lesionou durante o aquecimento.
Joey Veerman está em condições de começar no meio-campo. Paul Wanner e Ismael Saibari completam o meio-campo do PSV na partida que pode garantir o título nacional ao clube.
Dennis Man (direita) e Ivan Perisic (esquerda) devem criar perigo pelas laterais. Bosz prefere Guus Til a Ricardo Pepi, que viu recentemente sua transferência para o Fulham fracassar, para a posição de atacante.
Escalação do PSV: Kovar, Sildillia, Schouten, Yarek, Mauro Júnior; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Til, Perisic.
Escalação do FC Utrecht: Barkas, El Karouani, Van der Hoorn, Didden, Horemans, Vesterlund; Zechiël, Engwanda; Cathline, Stepanov, Alarcón.