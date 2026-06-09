Boskamp já está impressionado: “Espero que ele continue assim no Feyenoord”

Jan Boskamp já não esperava que Robin van Persie fosse dispensado do Feyenoord. Por outro lado, o técnico aposentado elogia a determinação de Dévy Rigaux, o recém-nomeado diretor técnico do clube de Roterdã.

“Eu já não contava mais com isso”, reconheceu Boskamp na terça-feira, em entrevista à Rádio Rijnmond. “Van Persie já estava envolvido em negociações de transferência, e então ouviu-se a coletiva de imprensa de Rigaux. Aí você mesmo sabe o que está acontecendo.”

O diretor técnico belga se recusou, na semana passada, a manifestar abertamente seu apoio ao técnico, que já havia deixado o cargo, durante uma coletiva de imprensa. Menos de uma semana depois, ele e o diretor geral Robert Eenhoorn chegaram à conclusão, após uma avaliação, de que um novo treinador principal era desejável.

Boskamp considera essa uma decisão especialmente corajosa de Rigaux, que veio do Club Brugge. “O fato de ele tomar decisões tão duras... Eu realmente espero que ele continue assim. Van Persie atingiu a meta. Mas de um clube como o Feyenoord, você pode esperar mais.”

Na opinião de Boskamp, várias escolhas e a falta de confiança do grupo de jogadores em Van Persie foram fatais para o Feyenoord. “No início da temporada, falávamos sobre o campeonato. Naquela época, estávamos sete ou oito pontos à frente”, lembra o torcedor do Feyenoord.

“Depois disso, tudo desmoronou por causa de um monte de decisões malucas”, suspira Boskamp, desanimado. “Muitos jogadores foram embora por causa do Van Persie. Se você não tem os jogadores do seu lado, não dá mais certo.”