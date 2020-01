Boselli previu melhora no Corinthians em 2020 - e já está cumprindo

Atacante conviveu com escassez de gols no ano passado, mas se entusiasmou com a possibilidade de trabalhar com Tiago Nunes

Uma conversa com Lucho González e um "match" no estilo de jogo apresentado pelo em 2019 fizeram com que o atacante Mauro Boselli previsse, no dia 13 de novembro, uma melhora substancial no seu desempenho. Depois de marcar três gols na estreia oficial em 2020, o argentino parece estar disposto a cumprir o que falou naquele dia.

"Se eu fiz nove gols até agora (eram dez), acredito que posso fazer o dobro de gols disso (no ano que vem)", disse ele após dois jogos sob o comando de Dyego Coelho, interino que fechou o ano no comando da equipe.

A conclusão do camisa 17 foi tirada após um papo com o conterrâneo González, homem de confiança de Tiago Nunes no período em que o atual comandante corintiano esteve à frente do Furacão.

A ocasião favorecia uma boa impressão de Boselli a respeito do comandante, que vira os paranaenses dominarem o time de Fábio Carille em plena Arena, perdendo vários gols no empate por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

"Estávamos falando de futebol, não lembro se disso, mas ele falava que o trabalho no Athletico era bom. O que se via em campo era do treino. Eles jogaram contra , e eu sigo o Boca sempre, acompanhei. É um estilo que gosto muito", relatou Boselli na ocasião.

O salto na produção, com pouco fundamento estatístico até que ocorram mais jogos na temporada, foi responsável por dar ao argentino o mesmo número de gols que ele demorou sete meses para conseguir em 2019. Ou seja, até julho, o centroavante só tem a "lucrar" com relação ao ano passado.

Vítima preferida?

Mesmo no novo ano, algo não parece ter mudado no desempenho de Boselli como jogador do Corinthians. Na temporada passada, ele já havia feito dois gols em dois jogos contra o -SP (um deles em amistoso), mesmo rival goleado na última quinta-feira na Arena. Ao todo, cinco dos seus 14 tentos pelo foram sobre a equipe de Ribeirão Preto.