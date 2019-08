Boselli volta a marcar e vive sua melhor sequência no Corinthians

Justamente um dia após garantir sua permanência no Timão, o argentino teve uma de suas melhores exibições no 2 a 0 sobre o Goiás

Mauro Boselli nunca demorou tão pouco tempo, dentre um jogo e outro, para comemorar um gol pelo . Nesta quarta-feira (07), o argentino converteu, de pênalti, o segundo tento na vitória por 2 a 0 sobre o , em compromisso atrasado da sétima rodada do Brasileirão, que deixou o em quinto na tabela (23 pontos) após 13 duelos.

Foi apenas o quarto do argentino em 28 jogos com a camisa alvinegra, mas se entre o primeiro gol e o segundo Boselli esperou dez partidas, e do segundo para o terceiro passaram oito compromissos, do terceiro para este Boselli aguardou somente um duelo: depois de ter balançado as redes nos 3 a 1 sobre o , pela 12ª rodada do Brasileirão, saiu do banco de reservas para passar em branco contra o Montevideo Wanderers, pela Sul-Americana.

Talvez seja melhor dizer que, pela primeira vez desde que chegou ao clube paulista, o atacante de 34 anos estufou as redes em dois jogos consecutivos atuando como titular. E embora o grande destaque da vitória sobre o Goiás tenha sido Júnior Urso, que fez o primeiro gol – após belíssima troca de passes – e sofreu o penal que sacramentou o 2 a 0, Boselli apareceu bem, quando exigido, na referência de ataque.

O argentino finalizou quatro vezes, acertando a mira do gol em duas e estufando o barbante uma. Em números ofensivos, daqueles que geralmente são mais exigidos a um centroavante, foi um dos melhores jogos de Boselli pelo Corinthians. A boa notícia é que o melhor desempenho do camisa 17 foi contra o Fortaleza, dez dias antes, quando havia sido titular pela última vez – contra o Tricolor, foram seis arremates, dois no alvo e um gol de cabeça.

Independente da disputa com Gustagol ou Love, é a primeira vez em 2019 que Boselli dá sinais, na comparação com ele próprio, de evolução exercendo o papel de centroavante. Sintomático que tenha sido um dia depois de garantir a sua permanência no Corinthians, apesar de ter recebido propostas para sair.

Após a vitória, em entrevista coletiva o atacante falou sobre a sua vontade de ser útil ao time. Mas também reconheceu o bom momento vivido.

“Quando alguém marca, todo mundo que está em campo e os reservas o cerca, vamos festejar juntos, somos uma equipe, não importa quem faz o gol, o importante é somar os três pontos. Estamos muito unidos. São 11 que jogam, os que estão fora querem ter o seu lugar, mas sabemos que o importante é o escudo que temos na camisa, não o nome de cada um. Se seguirmos por esse caminho, vamos conseguir coisas importantes”, disse.

“Para todo atacante é importante marcar gols. Eu pude converter contra o Fortaleza. Esse é o segundo jogo que eu posso atuar do Brasileiro quase seguido e também fiz de pênalti. É importante, dá confiança, o apoio do treinador e dos meus companheiros é importante para ter essa confiança para bater o pênalti e convertê-lo”, completou.

Adversário Finalizações ... a gol Acertou a trave Gols Fortaleza 6 2 1 1 Goiás 4 2 0 1

Os melhores jogos de Boselli pelo Timão (Números: Opta)

Boselli ainda não entregou a quantidade de gols que o torcedor corintiano esperava, mas pela primeira vez dá sinais animadores neste quesito. De qualquer forma, a entrega e comprometimento com o compromisso por ele firmado no início do ano já servem como exemplo positivo.