Hat-trick de Boselli contra o Botafogo foi o 7º da carreira; veja as outras séries de três gols

Atacante do Corinthians já marcou hat-tricks em jogos da Libertadores e em última rodada de Campeonato Argentino

Em sua estreia oficial na temporada de 2020 do futebol brasileiro, o atacante Mauro Boselli mostrou que ainda tem muita lenha pra queimar: marcou o 7º hat-trick da carreira e foi o destaque da vitória do Corinthians sobre o Botafogo de Ribeirão Preto.

Os torcedores, esperando o show de Luan, foram agraciados com aquela que talvez seja a estreia real do argentino pelo clube, agora com Tiago Nunes, um treinador mais agressivo e que busca o gol constantemente. Com Fábio Carille, técnico do time em 2019, Boselli ficou no banco de Gustagol ou Vágner Love em muitas ocasiões.

Foi a primeira vez que Boselli marcou um hat-trick em sua estreia no ano. E para o torcedor do se animar, espere uma boa performance do argentino na pré-Libertadores: duas das vezes em que o argentino marcou três gols em uma mesma partida foram pelo torneio, ambas na fase de grupos, diante de Deportivo Quito-EQU e do Juan Aurich-PER.

E quase que um hat-trick de Boselli já decidiu um campeonato: na última rodada do Torneo Final da temporada 2009-10 do , quando ainda jogava no Estudiantes, o clube de La Plata brigava pelo título nacional. Com três gols, o centroavante comandou a vitória de sua equipe sobre o naquele dia, mas um gol do aos 77 minutos acabou levando o título para o clube da capital.

Sua melhor performance aconteceu contra o , do . No jogo, em novembro de 2013, Boselli marcou quatro gols para dar ao vitória ao León, seu ex-clube. Como curiosidade, Darío Benedetto, carrasco do Palmeiras na Libertadores de 2018, foi expulso pelo Tijuana naquela partida e deu espaço para a goleada dos Esmeraldas.

Confira todos os hat-tricks do argentino: