Corinthians x Athletico: siga AO VIVO o duelo válido pelo Brasileirão 2019

Intervalo em Itaquera!

O jogo

Visitante e sem grandes responsabilidades no campeonato, o -PR começou a partida indo para cima e, com menos de dez minutos, chegou com perigo em duas ocasiões. E o , por outro lado, em sua primeira chance, conseguiu abrir o placar. Aos 15, Clayson bateu escanteio e Gil testou firme para a rede. Mas não deu muito tempo para comemorar. Pouco depois, Thonny Anderson deu grande assistência para Cittadini empatar.

Os paranaenses seguiram mais organizados em campo e trocando passes envolventes, até que na marca dos 31, Wellington cruzou e Léo Pereira ajeitou. Manoel tentou afastar, Mas Erick foi mais rápido, tirou do zagueiro e bateu na saída do goleiro. A partida seguiu eletrizando e logo em seguida Léo fez duas defesaças depois de escanteio. Antes do intervalo, o Corinthians voltou a mostrar força com a bola parada. Fagner bateu falta e Boselli aproveitou chance na área para deixar tudo igual.